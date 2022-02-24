Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду в Twitter, передает "Эспрессо.Запад" .

Сегодня, 24 февраля, Молдова начала принимать беженцев из Украины.

"Первые горожане Украины прибывают в Молдову. За сегодняшний день более 4000 переходов", - сообщила президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, правительство Молдовы уже развернуло центры временного размещения украинцев вблизи села Паланка и города Окницы.

"Наши границы открыты для граждан Украины, нуждающихся в безопасном транзите или пребывании", - написала Майя Санду.

Напомним, Львов уже принял тысячу беженцев. В каждом районе Львова создан центр, принимающий вещи для нужд беженцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb