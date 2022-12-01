Молдова на заседании ОБСЕ призвала вывести российские войска из Приднестровья
Молдова во время заседания совета министров иностранных дел ОБСЕ призвала к выводу российских войск из оккупированного Приднестровья
Об этом сообщил вице-премьер-министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску.
"Незаконное присутствие российских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдовы. Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских военных с территории Республики Молдова в соответствии с обязательствами, взятыми РФ в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле", - заявил он.
Кроме того, Попеску призвал обратить внимание участников заседания на состав оставшихся еще со времен СССР боеприпасов в селе Кобасна. По его словам, эти боеприпасы размещены там незаконно. Вице-премьер-министр отметил, что этот состав угрожает всему региону и его нужно ликвидировать с помощью соответствующих международно признанных процедур.
- 30 ноября Нику Попеску заявил , что страна стремится укрепить сотрудничество с НАТО и подчеркивает ее нейтралитет, закрепленный в конституции.
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