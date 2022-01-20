Молдова на два месяца ввела чрезвычайное положение из-за ультиматума "Газпрома"
Парламент Молдовы на 60 дней ввел чрезвычайное положение в связи с ситуацией в энергетике, возникшей из-за угроз "Газпрома" прекратить поставки газа
Об этом сообщает NewsMaker.
В ходе заседания 20 января за введение чрезвычайного положения проголосовали 58 депутатов. Режим ЧС в сфере энергетики будет действовать в течение 60 дней.
Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что введение ЧС позволит принимать решения, которые "позволят быстро обеспечить газом" население, в том числе отходя от законодательных норм.
Также введение ЧП позволит оптимизировать потребление газа, принять решения, которые позволят операторам рынка быстро закупать и поставлять газ и другие ресурсы, информировать население о чрезвычайной ситуации и ввести специальный режим использования средств телекоммуникации.
Решение о чрезвычайном пложении приняли в связи с угрозами "Газпрома" прекратить поставки газа в Молдову 20 января, если "Молдовагаз" не уплатит текущие поставки. Молдова должна была в первой половине января выплатить $63 млн, но сейчас стране не хватает $25 млн для оплаты долга.
- В октябре 2021 года Молдова также вводила 30-дневное чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за дефицита газа после неудачных переговоров с "Газпромом".
- Ранее "Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении поставок газа, если "Молдовагаз" не оплатит авансовый платеж до 20 января.
- 19 января правительство Молдовы одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе.
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