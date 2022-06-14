Молдова может выйти из СНГ ради вступления в ЕС
Правительство Молдовы проведет анализ законов и международных соглашений по СНГ на предмет противоречия с нормами и требованиями Евросоюза
Об этом заявил министр иностранных дел Нику Попеску, сообщает PRO TV.
Глава МИД также отметил, что существующие нормативные акты, связанные с СНГ, не должны препятствовать движению Молдовы в Евросоюз. По его словам, большинство соглашений, подписанных в СНГ, уже давно прошли через фильтр совместимости с европейскими устремлениями страны.
- Также накануне в Молдове заявили , что страна не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в ЕС.
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