Молдова может выйти из СНГ ради вступления в ЕС

Об этом заявил министр иностранных дел Нику Попеску, сообщает PRO TV.

Глава МИД также отметил, что существующие нормативные акты, связанные с СНГ, не должны препятствовать движению Молдовы в Евросоюз. По его словам, большинство соглашений, подписанных в СНГ, уже давно прошли через фильтр совместимости с европейскими устремлениями страны.

Также накануне в Молдове заявили , что страна не рассматривает вариант отказа от Приднестровского региона ради вступления в ЕС.

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