Молдова может попасть в зону новых имперских интересов Путина, – молдавский дипломат

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

Дипломат отметил, что при угрозе российских войск армия Молдовы находится не в очень дееспособном состоянии и сможет сопротивляться исключительно силами полиции и народного ополчения.



"Мы серьезно воспринимаем угрозы и понимаем, что же риски существуют. Путин не раз в своих выступлениях называл разрушение и исчезновение Советского Союза геополитической катастрофой века. Соответственно, по его логике восстановление СССР является одной из путинских целей. Советский Союз имел границу не по Днестру, а по Пруту, поэтому Молдова должна попадать в зону новых геополитических имперских интересов путинского режима" – заметил Тулбуре.

Алексей Тулбуре подчеркнул, что Молдова сейчас защищена ВСУ и борьба Украины – это гарантия безопасности не только самой Украины и Молдовы, но и всего мира.

23 апреля Молдова вызвала российского посла из-за заявления генерала РФ о Приднестровье

Также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина и Молдова должны работать как одна команда на фоне обострения в непризнанном Приднестровье.