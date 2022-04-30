Молдова может попасть в зону новых имперских интересов Путина, – молдавский дипломат
Алексей Тулбуре, молдавский дипломат, экс-постоянный представитель Молдовы при ООН в совете Европы считает, что риски для Молдовы существуют потому, что одна из целей Путина - восстановить существование Советского Союза в границах по р.Прут, соответственно, Молдова попадает в зону новых геополитических интересов путинского режима
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
Дипломат отметил, что при угрозе российских войск армия Молдовы находится не в очень дееспособном состоянии и сможет сопротивляться исключительно силами полиции и народного ополчения.
"Мы серьезно воспринимаем угрозы и понимаем, что же риски существуют. Путин не раз в своих выступлениях называл разрушение и исчезновение Советского Союза геополитической катастрофой века. Соответственно, по его логике восстановление СССР является одной из путинских целей. Советский Союз имел границу не по Днестру, а по Пруту, поэтому Молдова должна попадать в зону новых геополитических имперских интересов путинского режима" – заметил Тулбуре.
Алексей Тулбуре подчеркнул, что Молдова сейчас защищена ВСУ и борьба Украины – это гарантия безопасности не только самой Украины и Молдовы, но и всего мира.
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