Об этом она заявила в интервью Politico.

"Сейчас идет серьезная дискуссия... о нашей способности защитить себя, сможем ли мы сделать это сами, должны ли мы стать частью большего альянса. И если мы, как государство, придем к выводу, что нам нужно изменить нейтралитет, это должно произойти через демократический процесс", – объяснила президент Молдовы.

Санда подчеркнула, что укрепление Кишиневом собственной обороны, вопреки утверждениям России, не является провокациями – в том числе и против непризнанного Приднестровья.

"Молдова – мирная страна. Это не Молдова начала войну против своих соседей. Российской пропаганде удалось убедить часть населения, что нейтралитет означает, что вам не нужно инвестировать в оборонный сектор, что нейтралитет означает, что вы ничего не делаете и не можете защитить себя , а это неправильно", – объяснила она.

По словам Санду, Молдова остается очень "уязвимой" к российской гибридной войне из-за пропаганды и дезинформации, и отметила, что именно благодаря "мужеству и стойкости украинцев" ее страна не предстала перед военными угрозами.

"Мы предстали перед целым рядом рисков, но ни один из них не идет ни в какое сравнение с ситуацией в Украине и с ценой, которую платят украинцы", – отметила лидер Молдовы.

Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Североатлантическим союзом, в том числе путем участия в миротворческих силах в частично признанном Косово. Кроме того, в декабре представитель страны впервые принял участие в декабрьском заседании НАТО в Бухаресте.

Напомним, 19 января Молдова обратилась к странам-союзникам с просьбой предоставить ей системы противовоздушной обороны для защиты своей территории от возможных посягательств России.

14 января на севере Молдовы упали обломки ракеты – это уже в третий раз от февраля, когда Россия масштабно вторглась в Украину.

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