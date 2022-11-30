Молдова хочет укрепить сотрудничество с НАТО, – министр МИД Попеску

Об этом сообщает "Радио Свобода Молдовы" .

На встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса в Бухаресте Попеску отметил, что статус нейтралитета Молдовы предусмотрен конституцией, а нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или безразличие к происходящему в мире.

"Молдова заинтересована в укреплении своей устойчивости, в том числе через НАТО", - подчеркнул Попеску.

Министр иностранных дел добавил, что Молдова присутствует на министерской встрече НАТО, чтобы быть более заметной на международной арене и наладить партнерские отношения со странами и организациями, поддерживающими их свободу.

"На международной арене мы живем в сложном регионе, пострадавшем от жестокой агрессии России против Украины, что имеет драматические последствия для нашей страны", - сказал Попеску, перечислив, что воздушное пространство страны было захвачено российскими ракетами. Молдова также пострадала от дефицита электроэнергии и отключений, вызванных ударами Москвы по украинской энергетической инфраструктуре.

Министры иностранных дел стран НАТО пообещали во время встречи усилить "индивидуализированную поддержку Молдовы и двух других стран-партнеров", которую они принимают в Бухаресте 29-30 ноября.

На встречу, посвященную поддержке Украины, Молдову пригласили как страну-партнера Североатлантического альянса вместе с Грузией и Боснией и Герцеговиной.

12 апреля в Молдове продлили режим чрезвычайного положения на фоне войны России против Украины. 30 ноября стало известно, что в Молдове планируют на 60 дней снова продлить чрезвычайное положение.

23 ноября в Молдове отключили электроэнергию по всей стране из-за обстрелов украинской энергосистемы. "Россия оставила Молдову в бездне. Мы не можем доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания покидать другие народы в бедности и унижении", - заявила президент страны Санду.

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла из-за обстрелов энергетических объектов Украины.

В тот же день премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Молдовы Наталья Гаврилица обсудили вопрос обновления энергетических систем после ракетных атак армии РФ.