Молдова изменила правила въезда в страну

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины .



Для въезда в страну необходимо будет показать один из следующих документов: бумажный или электронный сертификат о полном курсе вакцинации (действующий через 14 дней), справку, подтверждающую, что человек за последние полгода переболел коронавирусом, тест, подтверждающий наличие антител к COVID (действует три месяца с момента сдачи), экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и соответственно 72 часа до въезда в страну.

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