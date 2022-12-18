Молдова избавилась от зависимости от российского газа, - молдовский министр Андрей Спину
Молдовагаз начал закупать газ у предприятия SA Energocom для потребления на правом берегу Днестра, так страна стала независимой от российского Газпрома
Об этом сообщил в своем телеграмм-канале вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину.
"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять поставляемый Газпромом газ. С прошлого года мы обещали создать резервы и найти альтернативы, чтобы перестать быть зависимыми от одного источника. Мы достигли этого", - написал он.
Отмечается, что "Молдовагаз" в декабре приобретет у госпредприятия "Энергоком" около 100 млн куб. м газа по предварительной средней цене $1108,61 за 1 тыс. куб. м.
"Важно, что после этого решения тариф не изменится. Граждане и дальше будут получать поддержку, и мы хорошо переживем эту зиму", - подчеркнул Андрей Спину.
- Напомним, 29 июля президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кишинев хочет покупать газ у Румынии, и важно, чтобы это стало возможным как можно быстрее.
- 1 октября сообщалось, что российский Газпром с того дня начнет сокращать поставки природного газа в Молдову примерно на 30%.
- 14 декабря вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину заявил , что Кишинев подаст в суд на российский Газпром. Компания не выполняет контракт, подписанный с Moldovagaz.
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