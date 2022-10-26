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Молдова инициировала встречу с представителями Приднестровья из-за энергокризиса

26 октября, 2022 среда
13:17
Мир

Кишинев призвал Тирасполь провести встречу в формате "1+1", чтобы обсудить энергетический кризис на обоих берегах Днестра

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на Бюро реинтеграции.

Отмечается делегация конституционных властей Молдовы пригласила представителей переговорного процесса приднестровского региона на встречу, чтобы "прояснить технические аспекты и найти решения для преодоления проблем, коснувшихся всей территории страны". К обсуждению были приглашены посредники и наблюдатели стран, участвующих в переговорном процессе в формате "5+2".

К этому изданию отмечалось , что КПП Костешты-Стынка на границе с Румынией, а также КПП Гриманкауци и Чишмикиой-Долинское на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии.

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы утвердила меры экономии электроэнергии в кризис - людей попросили не пользоваться лифтами в определенные часы, снизить температуру в помещениях, ограничить работу эскалаторов, сократить освещение в домах.

  • 1 октября директор газовой компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Российский Газпром с 1 октября начнет сокращать поставки природного газа в Молдову примерно на 30%. 24 октября МолдГРЭС сократила поставки электроэнергии на правобережье в два с половиной раза из-за сокращения поставок газа "Газпромом" на 30%. В этой связи на правом берегу Днестра ежедневно отмечается дефицит электроэнергии. 24 октября "дефицит покрыли за счет аварийных поставок из энергосистемы Румынии". Правда и стоимость такой электроэнергии высока.

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