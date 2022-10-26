Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на Бюро реинтеграции.

Отмечается делегация конституционных властей Молдовы пригласила представителей переговорного процесса приднестровского региона на встречу, чтобы "прояснить технические аспекты и найти решения для преодоления проблем, коснувшихся всей территории страны". К обсуждению были приглашены посредники и наблюдатели стран, участвующих в переговорном процессе в формате "5+2".

К этому изданию отмечалось , что КПП Костешты-Стынка на границе с Румынией, а также КПП Гриманкауци и Чишмикиой-Долинское на молдавско-украинской границе временно приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии.

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы утвердила меры экономии электроэнергии в кризис - людей попросили не пользоваться лифтами в определенные часы, снизить температуру в помещениях, ограничить работу эскалаторов, сократить освещение в домах.

1 октября директор газовой компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Российский Газпром с 1 октября начнет сокращать поставки природного газа в Молдову примерно на 30%. 24 октября МолдГРЭС сократила поставки электроэнергии на правобережье в два с половиной раза из-за сокращения поставок газа "Газпромом" на 30%. В этой связи на правом берегу Днестра ежедневно отмечается дефицит электроэнергии. 24 октября "дефицит покрыли за счет аварийных поставок из энергосистемы Румынии". Правда и стоимость такой электроэнергии высока.

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