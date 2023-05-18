Об этом сообщает Point.

"Сегодня у нас есть возможность подписать Соглашение о сотрудничестве с экономическим, социальным и стратегическим влиянием, которое будет способствовать еще большему укреплению двусторонних отношений между нашими государствами, что принесет нам экономические преимущества и, наконец, улучшит инфраструктуру, мобильность, хорошую связь между нашими. авиаоператорами", – заявила Лилия Дабиджа, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы.

Подписанный документ позволит осуществлять прямые рейсы из Кишенева в пункты назначения в США и наоборот, сообщила министр.

Представители США подчеркнули, что Соглашение является важным шагом на пути увеличения инвестиций в эту сферу.

"Это важный шаг к увеличению инвестиций, более тесным завязкам между нашими странами и с точки зрения безопасности, и в смысле помощи усилиям Молдова по обеспечению сильной и прозрачной деловой среды», – заявил заместитель госсекретаря США по менеджменту и ресурсам Ричард Верма.

Он добавил, что соглашение об "открытом небе" поможет авиакомпаниям предлагать клиентам более удобные, доступные и эффективные услуги.