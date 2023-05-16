Молдова и США готовят соглашение об "открытом небе": поспособствует авиасообщению между двумя странами
Молдова и Соединенные Штаты подпишут соглашение об "открытом небе", которое создаст условия для запуска прямых авиарейсов между двумя странами
Об этом сообщило посольство США в Кишиневе, пишет Newsmaker.
Соглашение 18 мая подпишут заместитель госсекретаря США по менеджменту и ресурсам Ричард Верма и министр инфраструктуры Молдовы Лилия Дабижа.
"Соглашение об открытом небе символизирует первый шаг к либерализации воздушного транспорта между нашими странами. Вместе мы укрепляем двусторонние торгово-экономические связи. Это сильный сигнал о нашей поддержке дальнейшего пути Молдовы к созданию более открытой и прозрачной деловой среды", - заявили в посольстве США.
Вступление соглашения в силу создаст предпосылки для запуска прямых рейсов из Кишинева в США, поспособствовует открытию рынка авиауслуг в Молдове и диверсификации направлений из международного аэропорта Кишинева.
С другой стороны, это окажет положительное влияние на укрепление дипломатических и экономических отношений, содействие инвестиционному сотрудничеству между странами.
Кроме того, создание открытого авиационного пространства с США принесет экономические выгоды Молдове благодаря увеличению пассажиропотока, а также усилению конкуренции на внутреннем авиационном рынке.
- Напомним, Air Moldova 2 мая остановила все рейсы и прекратила продажу билетов до решения суда о реструктуризации во избежание банкротства.
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