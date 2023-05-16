Об этом сообщило посольство США в Кишиневе, пишет Newsmaker.

Соглашение 18 мая подпишут заместитель госсекретаря США по менеджменту и ресурсам Ричард Верма и министр инфраструктуры Молдовы Лилия Дабижа.

"Соглашение об открытом небе символизирует первый шаг к либерализации воздушного транспорта между нашими странами. Вместе мы укрепляем двусторонние торгово-экономические связи. Это сильный сигнал о нашей поддержке дальнейшего пути Молдовы к созданию более открытой и прозрачной деловой среды", - заявили в посольстве США.

Вступление соглашения в силу создаст предпосылки для запуска прямых рейсов из Кишинева в США, поспособствовует открытию рынка авиауслуг в Молдове и диверсификации направлений из международного аэропорта Кишинева.

С другой стороны, это окажет положительное влияние на укрепление дипломатических и экономических отношений, содействие инвестиционному сотрудничеству между странами.

Кроме того, создание открытого авиационного пространства с США принесет экономические выгоды Молдове благодаря увеличению пассажиропотока, а также усилению конкуренции на внутреннем авиационном рынке.