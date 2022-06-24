Молдова готова заплатить любую политическую цену за вступление в ЕС, - Санду

Об этом сообщает Jurnal TV со ссылкой на заявление Санду.

"Мы принимаем их и готовы заплатить любую политическую цену. Сегодня мы должны быть счастливы, а завтра нас ждет тяжелая и долгая работа по строительству европейской Молдовы", - заявила Майя Санду.

По ее словам, это успех всего общества, но особенно граждан, которые путем выборов, проведенных в последние годы, и солидарности продемонстрировали всему миру ценности, которыми они руководствуются.

Проект, который Молдова начала на пути в ЕС, продлится несколько лет. По словам президента Молдовы, это не столько проект правительства или парламента, сколько проект поколений.

"Мы маленькая, уязвимая страна, которой будет безопаснее в семье Европейского Союза. Вступление в ЕС означает интеграцию с европейским рынком, самым большим и богатым в мире, со значительными возможностями для роста, с четкими и уважаемыми правилами. Для граждан близость к ЕС означает гарантию прав, свобод и качество жизни", – отметила она.

23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

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