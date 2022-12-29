Молдова должна стать членом ЕС к концу этого десятилетия, - Майя Санду
Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна должна стать членом Европейского Союза до конца этого десятилетия
Об этом она сказала в интервью телеканалу Moldova 1.
"Я считаю, что мы должны стать членами ЕС до конца этого десятилетия", - сказала Санду.
Она заявила, что планирует своевременно и безупречно выполнить все условия, выдвинутые Молдове как кандидату на вступление в ЕС. Также она отметила, что правительство ее страны должно активнее выполнять эти условия, ведь это приоритет.
"Европейская интеграция - это проект нашей страны, у нас нет другого шанса и другой возможности обеспечить свободное и мирное развитие и одновременно повышение уровня жизни населения", - подчеркнула Санду.
- 23 июня Европарламент принял резолюцию , в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты сегодня и завтра, "безотлагательно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.
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