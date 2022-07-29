Молдова договаривается с Румынией о покупке газа
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кишинев хочет покупать газ у Румынии, и важно, чтобы это стало возможным как можно быстрее
Об этом Санду сказала на пресс-конференции в Бухаресте после встречи с президентом Румынии Клаусом Иоганнисом, передает NewsMaker .
"Ситуация требует от нас срочных действий и поиска альтернативных решений, чтобы сохранить стабильность в стране и пережить зиму. Пока Молдове нужны решения для обеспечения энергетической безопасности. Мы хотим покупать газ у Румынии, и нам нужно, чтобы это стало возможным как можно быстрее. Это крайне важно для того, чтобы наши люди не мерзли зимой, и для поддержания социальной стабильности в стране", - сказала Санду.
Президент Румынии в ответ отметил, что эта зима будет сложной, но заверил, что "Румыния не оставит Молдову".
"Как мы знаем, Молдова особенно уязвима в этой области, и население уже ощущает последствия резкого повышения цен на газ и электроэнергию. Мы обсудили очень важную роль и потенциал газопровода "Ясы - Унгены - Кишинев" как существенного элемента в архитектуре энергетической безопасности Молдовы", - сказал Иоганнис.
- 29 июля Майя Санду сказала, что в случае распространения агрессии РФ на территории Молдовы Кишинев обратится за помощью к Румынии.
- Президент Румынии Клаус Иоганнис заявил, что Румыния остается самой близкой Республике Молдова и не оставит ее, "как бы ни развивались события в результате войны, которую РФ развязала против Украины".
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