Молдова денонсировала Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ

Об этом сообщает NewsMaker .

За денонсацию проголосовали 53 депутата от партии "Действие и солидарность". Соответствующее предложение выдвинул глава парламента Игорь Гросу. Отмечается, что причина такого решения – несоответствие политики ассамблеи политике Молдовы.

Несмотря на это, Молдова обязалась и в дальнейшем исполнять обязанности других участников договора.

"Поскольку Молдова больше не резонирует с текущей политикой, целями и решениями МПА СНГ, и в контексте твердого заявления нашей страны следовать европейскому вектору. В то же время, наша страна поддерживает межпарламентские отношения со странами МПА СНГ на двустороннем уровне, в том числе через группы дружбы. Денонсация Конвенции не повлияет на права и обязанности Молдовы по отношению к другим участникам договора и третьим лицам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в этом году Молдова должна была заплатить за участие в МПА СНГ членский взнос 5,8 млн. леев, но в начале года парламент принял решение не участвовать в мероприятиях организации.

Также на сегодняшнем заседании депутаты проголосовали во втором чтении за денонсацию Соглашения в рамках СНГ о взаимодействии в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По мнению МВД, денонсация соглашения обусловлена его "неприменимостью, неактуальностью и несоответствием действительности". В то же время в парламенте отметили, что у страны есть альтернативные возможности предоставления или получения международной помощи для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

NewsMaker объясняет, что, несмотря на выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ, это не положит конец торговым и миграционным отношениям со странами содружества, а коснется только отношений с Россией, которая является основателем этой организации. Что касается торговых отношений, Молдова сможет подписывать двусторонние соглашения со странами СНГ, а выход из Конвенции не помешает свободному передвижению в этих странах.

Справочно. Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ – межгосударственный орган, осуществляющий парламентское сотрудничество государств-участников СНГ и разрабатывающий совместные предложения национальных парламентов.