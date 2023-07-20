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Молдова денонсировала Конвенцию о Межпарламентской ассамблее СНГ

20 июля, 2023 четверг
13:25
Мир

В четверг, 20 июля, парламент Молдовы во втором чтении одобрил денонсацию Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ

Об этом сообщает NewsMaker .

За денонсацию проголосовали 53 депутата от партии "Действие и солидарность". Соответствующее предложение выдвинул глава парламента Игорь Гросу. Отмечается, что причина такого решения – несоответствие политики ассамблеи политике Молдовы.

Несмотря на это, Молдова обязалась и в дальнейшем исполнять обязанности других участников договора.

"Поскольку Молдова больше не резонирует с текущей политикой, целями и решениями МПА СНГ, и в контексте твердого заявления нашей страны следовать европейскому вектору. В то же время, наша страна поддерживает межпарламентские отношения со странами МПА СНГ на двустороннем уровне, в том числе через группы дружбы. Денонсация Конвенции не повлияет на права и обязанности Молдовы по отношению к другим участникам договора и третьим лицам", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в этом году Молдова должна была заплатить за участие в МПА СНГ членский взнос 5,8 млн. леев, но в начале года парламент принял решение не участвовать в мероприятиях организации.

Также на сегодняшнем заседании депутаты проголосовали во втором чтении за денонсацию Соглашения в рамках СНГ о взаимодействии в области предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По мнению МВД, денонсация соглашения обусловлена его "неприменимостью, неактуальностью и несоответствием действительности". В то же время в парламенте отметили, что у страны есть альтернативные возможности предоставления или получения международной помощи для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

NewsMaker объясняет, что, несмотря на выход Молдовы из Межпарламентской ассамблеи СНГ, это не положит конец торговым и миграционным отношениям со странами содружества, а коснется только отношений с Россией, которая является основателем этой организации. Что касается торговых отношений, Молдова сможет подписывать двусторонние соглашения со странами СНГ, а выход из Конвенции не помешает свободному передвижению в этих странах.

Справочно. Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ – межгосударственный орган, осуществляющий парламентское сотрудничество государств-участников СНГ и разрабатывающий совместные предложения национальных парламентов.

  • Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил о намерении страны выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ еще 15 мая. Он заявил, что "после того, как основатель СНГ Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может называться содружеством".
Молдова
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