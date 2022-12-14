Молдова будет судиться с российским Газпромом из-за создания энергетического кризиса
Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину заявил, что Кишинев подаст в суд на российский Газпром. Компания не выполняет контракт, подписанный с Moldovagaz
Об этом говорится в интервью вице-премьер-министру, министру инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрею Спину Deutsche Welle.
"Энергетический кризис, который сейчас переживает Молдова, порожденный Газпромом - Кремлем. И я хочу, чтобы меня услышали, когда я это говорю", – сказал молдавский вице-премьер.
Андрей Спину убежден, если бы российский Газпром выполнял обязательства по контракту с Молдовой, в стране все были бы обеспечены газом и электричеством.
"То, что мы вынуждены покупать газ и электроэнергию на рынке – это вина Газпрома, и наши юристы уже отрабатывают детали, чтобы подать на российский концерн в суд за невыполнение контракта. И мы также будем просить возмещение залогового ущерба, потому что из-за них мы вынуждены были перераспределять деньги из других сегментов, брать кредиты", - подчеркнул Андрей Спину.
Компания Moldovagaz подписала контракт с Газпромом. Однако последний снизил поставки, после чего в энергосистеме Молдовы "нет никакой безопасности". Российский поставщик не требовал прекращения соглашения или изменения его условий для уменьшения объемов поставок.
"Они просто игнорируют свои обязательства и заплатят за это".
- Напомним, 1 октября сообщалось, что российский Газпром с того дня начнет сокращать поставки природного газа в Молдову примерно на 30%.
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