Молдова будет покупать электроэнергию у Румынии

Об этом сообщил Интерфакс-Украина.

Energocom, госпредприятие Молдовы, заключило контракт с госкомпанией Румынии Nuclearelectrica.

В январе 2023 года Молдова будет закупать у компании 10 МВт-ч в ночное время и 30 МВт-ч в дневное время. Стоимость электроэнергии составит около 91 евро за 1 МВт-час.

Отмечается, что закупленная электроэнергия будет покрывать около 4% всех потребностей потребления Молдовы. Ведь основной объем выработки будет приходиться на Молдавскую ГРЭС. Часть энергии страна также будет производить мощности местных ТЭЦ и с помощью возобновляемых источников энергии - солнечных и ветровых электростанций. Их тоже закупят в Румынии.

Напомним, Moldovagaz начал закупать газ у предприятия SA Energocom для потребления на правом берегу Днестра, так что страна стала независимой от российского Газпрома .

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