Молдова арестует Путина, если он приедет в страну, - Санду

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в эфире телеканала Euronews Romania.

"Если Путин приедет в Молдову, то его арестуют. Молдова подписала соглашение с Международным уголовным судом и будет соблюдать решение суда", - подчеркнула Санду.

Президент Молдовы также добавила, что сейчас Молдове ничего не угрожает, поскольку Россия начала войну вдали от границ страны.

"Пока нет риска военного вторжения для Республики Молдова благодаря Украине, которая держит российскую армию как можно дальше от наших границ. Но мы сталкиваемся с попытками России дестабилизировать нашу страну. Мы говорили об этих попытках несколько месяцев назад. К счастью, нам удалось защитить страну, мы становимся более устойчивыми. Многие годы мы видели, что Россия пыталась шантажировать нашу страну, используя энергию", - отметила Санду.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.

23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.

9 апреля сообщалось, что Европейский Союз продолжает обсуждать со странами G7 возможности создания специального трибунала для преследования России за преступление агрессии против Украины.

В Международном уголовном суде в Гааге президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул , что хочет видеть там российского диктатора Владимира Путина.



