Молдавский "Шериф "украинского тренера Вернидуба сенсационно вышел в групповой этап ЛЧ
Во втором матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сыграл вничью против загребского "Динамо" и сенсационно вышел в групповой этап турнира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодняшний матч завершился нулевой ничьей. "Шериф" Юрия Вернидуба сумел выстоять преимущество в три мяча после поединка, который состоялся неделю назад (3: 0).
В первой встрече молдавский "Шериф" сумел забить загребском "Динамо" три мяча. Отличились Димитриос Коловос и Адама Траоре, который сделал дубль.
"Шериф" впервые в своей истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 августа.
Лига чемпионов
Квалификация. Плей-офф
25 августа
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Шериф" (Молдова) 0: 0 (первый матч - 0: 3)
- 17 августа во первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".
- В другом матче молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"
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