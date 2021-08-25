Молдавский "Шериф "украинского тренера Вернидуба сенсационно вышел в групповой этап ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодняшний матч завершился нулевой ничьей. "Шериф" Юрия Вернидуба сумел выстоять преимущество в три мяча после поединка, который состоялся неделю назад (3: 0).

В первой встрече молдавский "Шериф" сумел забить загребском "Динамо" три мяча. Отличились Димитриос Коловос и Адама Траоре, который сделал дубль.



"Шериф" впервые в своей истории сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.



Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 25 августа.



Лига чемпионов



Квалификация. Плей-офф



25 августа

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Шериф" (Молдова) 0: 0 (первый матч - 0: 3)

17 августа во первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".

В другом матче молдавский "Шериф" Юрия Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb