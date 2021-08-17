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Молдавский "Шериф" украинского тренера Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо" в ЛЧ

17 августа, 2021 вторник
23:59
Спорт Юрий Вернидуб

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов молдавский "Шериф" сенсационно победил загребское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Молдавский "Шериф" сумел забить загребскому "Динамо" три мяча. Отличились Димитриос Коловос и Адама Траоре, который сделал дубль.

Команда украинского тренера Юрия Вернидуба создала настоящую сенсацию и теперь находится в одном шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Второй матч плей-офф раунда ЛЧ состоится 25 августа.

Лига чемпионов

Квалификация. Плей-офф

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 3: 0

Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54

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Юрий Вернидуб
Динамо Загреб
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