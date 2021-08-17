Молдавский "Шериф" украинского тренера Вернидуба сенсационно разгромил загребское "Динамо" в ЛЧ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Молдавский "Шериф" сумел забить загребскому "Динамо" три мяча. Отличились Димитриос Коловос и Адама Траоре, который сделал дубль.



Команда украинского тренера Юрия Вернидуба создала настоящую сенсацию и теперь находится в одном шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Второй матч плей-офф раунда ЛЧ состоится 25 августа.



Лига чемпионов



Квалификация. Плей-офф

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия) 3: 0



Голы: Траоре, 45, 80, Коловос, 54

17 августа во первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил "Монако".