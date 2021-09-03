Молдавский лоукостер предлагает летать из Киева в Москву через Кишинев
Молдавская авиакомпания Flyone предложила перелеты по маршруту "Киев-Москва"
Об этом сообщает avianews .
Перевозчик планирует запустить рейсы Киев-Кишинев с 1 ноября.
Рейсы будут выполняться с частотой четыре раза в неделю: понедельник, среда, пятница, воскресенье.
Как отмечает издание, маршрут стыкуется с рейсами Flyone из Кишинева в Москву.
Молдавский перевозчик продает единые билеты на маршрут Киев-Москва по цене от 141 евро, на маршрут Москва-Киев - от 98 евро.
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