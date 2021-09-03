Молдавский лоукостер предлагает летать из Киева в Москву через Кишинев

Об этом сообщает avianews .



Перевозчик планирует запустить рейсы Киев-Кишинев с 1 ноября.



Рейсы будут выполняться с частотой четыре раза в неделю: понедельник, среда, пятница, воскресенье.

Как отмечает издание, маршрут стыкуется с рейсами Flyone из Кишинева в Москву.

Молдавский перевозчик продает единые билеты на маршрут Киев-Москва по цене от 141 евро, на маршрут Москва-Киев - от 98 евро.