Молдавский лоукостер FlyOne заходит в Украину: куда будут летать
Молдавский лоукостер FlyOne заходит в Украину с 1 октября
Об этом сообщает Маяк.
Согласно сообщению, молдавская бюджетная авиакомпания FlyOne начала продажу билетов из Киева в Кишинев. Первый рейс запланирован на 1 октября 2021 года.
Отмечается, что билеты можно приобрести на официальном сайте лоукостера. Стоимость билета в одну сторону составляет 39 евро, а в обе стороны - 78 евро по тарифу Standart, который включает перевозку ручной клади 40х30х20 см и онлайн-регистрацию за 24 часа до вылета.
По данным издания самолеты FlyOne будут летать четыре раза в неделю: понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Все рейсы будут осуществляться из Международного аэропорта "Киев" (Жуляны). Время вылета из Киева - 4:00, а из Кишинева - 2:05. Перелет продлится 60 минут.
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