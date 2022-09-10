Молдавский авиарегулятор запретил Air Moldova возобновление рейсов в Москву
Орган гражданской авиации запретил молдавским компаниям совершать рейсы в Россию
Об этом 10 сентября сообщил министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину у себя в telegram-канале.
Спину опубликовал решение ведомства, в котором отмечено, что Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все разрешения, выданные российским авиаоператорам.
Кроме того, орган также отметил, что перелеты в Россию могут быть опасными, и выпустил директиву, которая запрещает молдавским авиакомпаниям осуществлять авиарейсы на территории России.
Ранее Андрей Спину назвал безответственным решение авиакомпании Air Moldova о возобновлении рейса Кишинев-Москва.
- Напомним, 9 сентября авиакомпания Air Moldova заявила о возобновлении рейсов в Москву.
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