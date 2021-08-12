Молдавская рта примет участие в параде ко Дню Независимости Украины

Об этом заявил министр обороны Анатолий Носатый, передает NewsMaker.



Во время встречи с послом Украины Марко Шевченко они обсудили военное сотрудничество и перспективы укрепления отношений между двумя армиями.

Носатый поблагодарил за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия независимости Украины.

"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией и в целях предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятие ограниченное количество солдат из роты почетного караула", - сказал министр.