Молдавская рта примет участие в параде ко Дню Независимости Украины
Молдавские военные примут участие в параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины
Об этом заявил министр обороны Анатолий Носатый, передает NewsMaker.
Во время встречи с послом Украины Марко Шевченко они обсудили военное сотрудничество и перспективы укрепления отношений между двумя армиями.
Носатый поблагодарил за приглашение принять участие в параде по случаю 30-летия независимости Украины.
"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией и в целях предотвращения заражений, Национальная армия направит на мероприятие ограниченное количество солдат из роты почетного караула", - сказал министр.
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