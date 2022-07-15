Молдова запустила в космос первый спутник
Молдова запустила в космос свой первый спутник TUMnanoSAT в рамках программы NASA KiboCUBE
Об этом сообщают в NASA.
"Мы стремимся предоставить преимущества пространства всем. Это был запуск TUMnanoSAT – первого спутника Молдовы – вместе с последующим пополнением поставок на Международную космическую станцию. Там наши международные партнеры из JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) и Управления ООН по космическому пространству (UNOOSA) выведут его на последнюю орбиту, чтобы помочь расширить возможности молдавских исследований космоса", – рассказывают в агентстве.
- Ученые показали шаровое скопление звезд в созвездии Скорпиона.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.05
Покупка 36.05Продажа 36.83
-
EUR
Покупка 35.83Продажа 36.84
- Актуальное
- Важное