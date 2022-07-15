Об этом сообщают в NASA.

"Мы стремимся предоставить преимущества пространства всем. Это был запуск TUMnanoSAT – первого спутника Молдовы – вместе с последующим пополнением поставок на Международную космическую станцию. Там наши международные партнеры из JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований) и Управления ООН по космическому пространству (UNOOSA) выведут его на последнюю орбиту, чтобы помочь расширить возможности молдавских исследований космоса", – рассказывают в агентстве.

Ученые показали шаровое скопление звезд в созвездии Скорпиона.