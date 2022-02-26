Молдавия уже приняла 25 тыс. украинских беженцев
Молдова приняла около 25 тысяч украинских беженцев и получила 430 заявлений о предоставлении убежища
Об этом на своем твиттере сообщил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, передает Еспресо.TV.
"На сегодняшний день Молдова приняла около 25 тысяч украинских беженцев и 430 заявлений о предоставлении убежища", - отметил министр.
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Молдавские власти делают все возможное, чтобы разместить беженцев и оказать им необходимую поддержку, подчеркнул Попеску.
- Напомним, 24 февраля 2022 года, то есть в первый день новой российской агрессии, границу Украины с Молдовой пересекли 4 тыс. украинцев.
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