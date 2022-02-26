Молдавия уже приняла 25 тыс. украинских беженцев

Об этом на своем твиттере сообщил министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску, передает Еспресо.TV.



"На сегодняшний день Молдова приняла около 25 тысяч украинских беженцев и 430 заявлений о предоставлении убежища", - отметил министр.



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Молдавские власти делают все возможное, чтобы разместить беженцев и оказать им необходимую поддержку, подчеркнул Попеску.

Напомним, 24 февраля 2022 года, то есть в первый день новой российской агрессии, границу Украины с Молдовой пересекли 4 тыс. украинцев.



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