Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям, передает издание NewsMaker .

Ранее такая возможность для украинцев действовала только при въезде в Молдову из Украины.

Отныне граждане Украины смогут въезжать в Молдову из Румынии на основании: удостоверения личности (ID-карта, внутренний паспорт), обычного паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.п.).

При этом украинцы могут предъявлять копии этих документов или документы в электронном формате и документы с истекшим сроком действия.

Выехать из Молдовы в Украину можно по тем же документам.

Ранее в Молдове отозвали лицензии у 6 телеканалов за дезинформацию о войне РФ против Украины.

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