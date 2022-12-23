Молдавия упростила украинцам въезд из третьих стран
Молдова разрешила гражданам Украины до 1 февраля 2023 года въезд на основании удостоверения личности через молдовско-румынскую границу и через Кишиневский аэропорт
Соответствующее решение приняла Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям, передает издание NewsMaker .
Ранее такая возможность для украинцев действовала только при въезде в Молдову из Украины.
Отныне граждане Украины смогут въезжать в Молдову из Румынии на основании: удостоверения личности (ID-карта, внутренний паспорт), обычного паспорта, а также других документов, удостоверяющих личность (удостоверение личности гражданина Украины, выданное посольством Украины в Молдове, временное удостоверение личности, выданное Бюро миграции, водительские права, вид на жительство, военный билет и т.п.).
При этом украинцы могут предъявлять копии этих документов или документы в электронном формате и документы с истекшим сроком действия.
Выехать из Молдовы в Украину можно по тем же документам.
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