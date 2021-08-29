Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Молчание по поводу обстрела Авдеевки превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской солидарности"

Молчание по поводу обстрела Авдеевки превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской солидарности"

29 августа, 2021 воскресенье
14:48
война с Россией

Политическая партия "Европейская солидарность" в воскресенье, 29 августа 2021 года, обнародовала заявление по поводу артиллерийского обстрела россиянами города Авдеевки, Донецкой области, и отсутствия реакции президента Владимира Зеленского на это событие

Текст заявления размещен на официальном партийном сайте "ЕС", передает Еспресо.TV .

Ниже текс приведен полностью

"Европейская солидарность" возмущена трусливым молчанием Владимира Зеленского, который более суток игнорирует очередное преступление российских оккупационных войск - обстрелы мирной украинской Авдеевки, в результате чего 10 украинских воинов получили ранения.

Первый с 2017 года артиллерийский обстрел украинского города в тылу - результат трусливой политики верховного главнокомандующего, который отводил войска с позиций в одностороннем порядке, забрал с фронта разведывательные беспилотники, контрснайперские группы и запретил вести огонь.

Потому что война в голове Зеленского давно закончилась - и он упорно продолжает игнорировать реальность.

Читайте также: Обнародованы фото разгромленной артударами России украинской военной базы в Авдеевке

Только этим можно объяснить и то, что российский ударный беспилотник, который власть стыдливо называет дроном "неизвестного происхождения", 27 августа облетал Харьковскую область, беспрепятственно выполнил свои разведывательные задания, а может, и имитацию бомбежки. Подобное нарушение украинской границы - не меньшая причина для немедленного созыва СНБО и координации с международными союзниками.

Хотим напомнить, что Зеленский лично гарантировал возврат украинских подразделений на прежние позиции в случае малейшего нарушения со стороны оккупантов - очевидно, это была еще одна ложь.

"Европейская солидарность" требует от руководства государства немедленно инициировать видеоконференцию нормандского формата и вместе с партнерами требовать от Путина соблюдения режима тишины.

Банковая должна немедленно поручить созыв ТКГ по ухудшению ситуации на Донбассе и дать возможность командирам подразделений на месте принимать решение про огонь, чтобы защитить мирное население украинского Донбасса.

Также власть обязана найти средства и немедленно установить систему современного видеонаблюдения на всей линии соприкосновения. Это усилит безопасность украинских воинов.

Читайте также: На огонь артиллерии по Авдеевке наши не отвечали. Без решения Зеленского это было бы невозможно, - Андрей Белецкий

Необходимо отменить все нелепые ограничения, которые препятствуют эффективному противодействию агрессору и сдерживанию его от атак на наши Вооруженные Силы и мирное население.

МО и правительство должны немедленно выплатить все задолженности военнослужащим ВСУ по отпускам и больничным. А в бюджете-2022 должно быть предусмотрено увеличение зарплат украинским военным.

Деоккупация Крыма и Донбасса, а также ужесточение санкций против страны-агрессора должны стать ключевыми темами переговоров Зеленского и Байдена.

Владимир Александрович, выходите из декораций, в которых вам так уютно и комфортно. Враг обстреливает украинскую землю, которую вы очень пафосно обещали защищать и отвоевывать. Так хотя бы скажите что-то людям ".


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegra-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
28 августа, 2021 суббота
Перед встречей с Байденом Зеленскому напомнят требования народа Украины
Анна Стеценко
27 августа, 2021 пятница
Паралимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
28 августа, 2021 суббота
Латвия: пограничники Лукашенко вооружились пулеметами и говорят как будут "убирать" латышских военных
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.83
    Покупка 26.83
    Продажа 27.07
  • EUR
    Покупка 31.46
    Продажа 31.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
29 августа
16:40
Александр Петраков
Новый тренер заявил, что в сборной Украины не будет футболистов из чемпионата России
16:17
Неподалеку от аэропорта в Кабуле прогремел мощный взрыв
15:53
"Верес" разгромил "Десну" в чемпионате Украины
15:35
Умер Герой Украины подполковник Александр Петраковский
15:16
Паралимпиада-2020: Украина получила еще две золотые награды Игр в Токио
14:59
На дискотеке в Днепре стреляли из травмата: есть раненые
14:25
Кромлех на Поднепровье старше Стоунхенджа: как власть запускает исторические памятники, - расследование Татьяны Черновол
14:03
"Талибан" расстрелял популярного в Афганистане певца
13:40
Оккупированный Севастополь пьет воду из зараженных водоемов, - СМИ
13:27
На огонь артиллерии по Авдеевке наши не отвечали. Без решения Зеленского это было бы невозможно, - Андрей Белецкий
13:00
Обнародованы фото разгромленной артударами России украинской военной базы в Авдеевке
12:35
В Ровно вечеринка в караоке привела к резне
12:12
В России идет этнический геноцид украинцев. Сильная ассимиляция и зомбирование, - президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод
11:40
Сегодня открывается Koktebel Jazz Festival
11:16
Макрон предлагает создать в Кабуле зону безопасности ООН
11:00
В центре Винницы дрифтер на "Мустанге" въехал в остановку и протаранил магазин
10:30
Alyona Alyona озвучила свой бюджет на месяц
10:09
Россия создает центр ВВС в белорусском Гродно
09:50
Ко Дню памяти защитников Украины объявлена общенациональная минута молчания
09:31
Поезда из Запорожья задерживаются на 2 часа
09:08
Традиционалисты против ЛГБТ в Одессе: всего задержали 65 человек, включая главу движения Ходаковского
08:45
Пандемия COVID в Украине: третьи сутки - около 2 тыс. заражений
08:19
Эксклюзив
В чем Зеленский должен лично убедить Байдена. Говорит Дэниел Фрид
08:00
28 августа на фронте: с российской стороны - 18 обстрелов около 10 городов и поселков, с украинской - 10 раненых и травмированных воинов
07:17
В ТКГ объяснили, с чем связан трехчасовой обстрел Авдеевки
2021, суббота
28 августа
23:02
парад
Что не так с военной техникой на параде президента Зеленского к 30-летию Независимости Украины - расследование журналистов "Эспрессо"
22:55
лекарства
Ляшко рассказал, когда рецептурные лекарства в Украине начнут отпускать исключительно по электронным рецептам
22:36
зона ООС
10 пострадавших за сутки: оккупанты ранили еще 2-х украинских военных
22:25
В Киеве авто влетело в электроопору: водитель погиб, травмированы два велосипедиста
21:55
"Челси" в меньшинстве устоял против "Ливерпуля" в чемпионате Англии
21:38
США начали выводить войска из аэропорта в Кабуле
21:21
"Динамо" - "Десна"
Перемололи: "Динамо" с неприличным счетом победило "Колос" в УПЛ
20:49
В Одессе во время ЛГБТ-прайда произошли столкновения, 29 человек задержаны
20:27
Сборная Украины перед матчем с Францией потеряла героя Евро-2020
20:11
Среди эвакуированных из Афганистана сотен людей - 80 граждан Украины, - МИД
19:49
У побережья Греции затонуло судно с украинским грузом
19:21
Названо имя погибшего 27 августа на Донбассе украинского военного
19:01
"Днепр-1" победил "Металлист 1925" и вышел в лидеры чемпионата Украины
18:44
Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в последнее воскресенье лета
18:20
28 августа на фронте: ранены и травмированы 8 украинских военных
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV