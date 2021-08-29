Молчание по поводу обстрела Авдеевки превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской солидарности"
Политическая партия "Европейская солидарность" в воскресенье, 29 августа 2021 года, обнародовала заявление по поводу артиллерийского обстрела россиянами города Авдеевки, Донецкой области, и отсутствия реакции президента Владимира Зеленского на это событие
Текст заявления размещен на официальном партийном сайте "ЕС", передает Еспресо.TV .
Ниже текс приведен полностью
"Европейская солидарность" возмущена трусливым молчанием Владимира Зеленского, который более суток игнорирует очередное преступление российских оккупационных войск - обстрелы мирной украинской Авдеевки, в результате чего 10 украинских воинов получили ранения.
Первый с 2017 года артиллерийский обстрел украинского города в тылу - результат трусливой политики верховного главнокомандующего, который отводил войска с позиций в одностороннем порядке, забрал с фронта разведывательные беспилотники, контрснайперские группы и запретил вести огонь.
Потому что война в голове Зеленского давно закончилась - и он упорно продолжает игнорировать реальность.
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Только этим можно объяснить и то, что российский ударный беспилотник, который власть стыдливо называет дроном "неизвестного происхождения", 27 августа облетал Харьковскую область, беспрепятственно выполнил свои разведывательные задания, а может, и имитацию бомбежки. Подобное нарушение украинской границы - не меньшая причина для немедленного созыва СНБО и координации с международными союзниками.
Хотим напомнить, что Зеленский лично гарантировал возврат украинских подразделений на прежние позиции в случае малейшего нарушения со стороны оккупантов - очевидно, это была еще одна ложь.
"Европейская солидарность" требует от руководства государства немедленно инициировать видеоконференцию нормандского формата и вместе с партнерами требовать от Путина соблюдения режима тишины.
Банковая должна немедленно поручить созыв ТКГ по ухудшению ситуации на Донбассе и дать возможность командирам подразделений на месте принимать решение про огонь, чтобы защитить мирное население украинского Донбасса.
Также власть обязана найти средства и немедленно установить систему современного видеонаблюдения на всей линии соприкосновения. Это усилит безопасность украинских воинов.
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Необходимо отменить все нелепые ограничения, которые препятствуют эффективному противодействию агрессору и сдерживанию его от атак на наши Вооруженные Силы и мирное население.
МО и правительство должны немедленно выплатить все задолженности военнослужащим ВСУ по отпускам и больничным. А в бюджете-2022 должно быть предусмотрено увеличение зарплат украинским военным.
Деоккупация Крыма и Донбасса, а также ужесточение санкций против страны-агрессора должны стать ключевыми темами переговоров Зеленского и Байдена.
Владимир Александрович, выходите из декораций, в которых вам так уютно и комфортно. Враг обстреливает украинскую землю, которую вы очень пафосно обещали защищать и отвоевывать. Так хотя бы скажите что-то людям ".
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