Молчание по поводу обстрела Авдеевки превращает Зеленского в соучастника преступлений Путина, - заявление "Европейской солидарности"

Текст заявления размещен на официальном партийном сайте "ЕС", передает Еспресо.TV .



Ниже текс приведен полностью



"Европейская солидарность" возмущена трусливым молчанием Владимира Зеленского, который более суток игнорирует очередное преступление российских оккупационных войск - обстрелы мирной украинской Авдеевки, в результате чего 10 украинских воинов получили ранения.



Первый с 2017 года артиллерийский обстрел украинского города в тылу - результат трусливой политики верховного главнокомандующего, который отводил войска с позиций в одностороннем порядке, забрал с фронта разведывательные беспилотники, контрснайперские группы и запретил вести огонь.



Потому что война в голове Зеленского давно закончилась - и он упорно продолжает игнорировать реальность.



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Только этим можно объяснить и то, что российский ударный беспилотник, который власть стыдливо называет дроном "неизвестного происхождения", 27 августа облетал Харьковскую область, беспрепятственно выполнил свои разведывательные задания, а может, и имитацию бомбежки. Подобное нарушение украинской границы - не меньшая причина для немедленного созыва СНБО и координации с международными союзниками.



Хотим напомнить, что Зеленский лично гарантировал возврат украинских подразделений на прежние позиции в случае малейшего нарушения со стороны оккупантов - очевидно, это была еще одна ложь.



"Европейская солидарность" требует от руководства государства немедленно инициировать видеоконференцию нормандского формата и вместе с партнерами требовать от Путина соблюдения режима тишины.



Банковая должна немедленно поручить созыв ТКГ по ухудшению ситуации на Донбассе и дать возможность командирам подразделений на месте принимать решение про огонь, чтобы защитить мирное население украинского Донбасса.



Также власть обязана найти средства и немедленно установить систему современного видеонаблюдения на всей линии соприкосновения. Это усилит безопасность украинских воинов.



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Необходимо отменить все нелепые ограничения, которые препятствуют эффективному противодействию агрессору и сдерживанию его от атак на наши Вооруженные Силы и мирное население.



МО и правительство должны немедленно выплатить все задолженности военнослужащим ВСУ по отпускам и больничным. А в бюджете-2022 должно быть предусмотрено увеличение зарплат украинским военным.



Деоккупация Крыма и Донбасса, а также ужесточение санкций против страны-агрессора должны стать ключевыми темами переговоров Зеленского и Байдена.



Владимир Александрович, выходите из декораций, в которых вам так уютно и комфортно. Враг обстреливает украинскую землю, которую вы очень пафосно обещали защищать и отвоевывать. Так хотя бы скажите что-то людям ".





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