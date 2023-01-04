"Молчание может быть разрушительнее, чем сказанное вслух и четко", - глава МИД Германии Бербок о преступлениях РФ

Об этом сообщает Berlin Table со ссылкой на заявление Бербок.

"Иногда молчание может быть более разрушительным, чем сказанное вслух и четко. Полмира ничего не делает, только становится перед ним на колени. Путин хочет сломать или уничтожить народ Украины", - подчеркнула она.

По словам Бербок, несмотря на все международные усилия, пока не похоже, что Путин планирует прекратить свои жестокие разрушения в 2023 году.

"Дело в том, что только от российского президента зависит, смогут ли украинцы снова жить в мире и свободе. Российский президент начал эту жестокую агрессивную войну. И только он может ее закончить. Если Россия перестанет бомбить и выведет своих солдат - будет мир. Если Украина перестанет воевать - не будет больше Украины", - сказала Бербок.

Кроме того, министр предостерегла от диктуемого мира – поисков компромисса для окончания войны РФ против Украины.

"За этим стоит то, что можно было бы просто принять продиктованный Россией мир. И мы видим на примере Беларуси, что отсутствие войны не означает мира или даже прекращения насилия, потому что люди не живут ни в безопасности, ни в свободе. Мы знаем из оккупированных Россией территорий, что это означает: подвергать женщин изнасилованиям, мужчин - убийствам и пыткам, детей - похищениям".

Бербок подчеркнула, что Путин хочет уничтожить народ Украины, и это именно то, что мир должен предотвратить. При этом министр "надеется, что президент РФ опомнится".

"Но принцип надежды не прекращает войны, а оставляет людей в жертву смерти. И дипломатия - это не только разговоры с агрессорами, это также культивирование международных отношений, укрепление Организации Объединенных Наций, оказание гуманитарной помощи женщинам, мужчинам и детям, которые в ней нуждаются", – добавила она.

6 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и, наконец, передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.

7 декабря в Соединенных Штатах заявили, что поддерживают передачу Украине танков Leopard 2, но отметили, что это должно произойти по инициативе Германии.

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