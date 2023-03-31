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Обзор

Молчаливый американский одиночка или громкая украинская семья: что посмотреть на выходных

31 мартa, 2023 пятница
18:38
Культура

От американского блокбастера, который первым после 24 февраля вышел на большой экран окупантов, до украинского сериала, впервые на одном из самых популярных видеосервисов мира

Это, очевидно, естественно, когда в первые дни апреля Украину заметает снегом или заливает холодным дождем. По крайней мере, в ближайшие выходные такое течение погодных условий обещает гидрометцентр многим регионам Украины. Мол, ничего удивительного: поединок весны и зимы обязателен при любом раскладе и, несмотря на известный результат - весна победит. Так что в ожидании Еспресо подготовил что-то интересное.

"Джон Уик 4"

В кинотеатрах с 30 марта

Джон Вік 4

Выход этого американского криминального триллера (являющегося продолжением одноименных фильмов, впервые с которыми зритель познакомился еще в 2014-м) большие экраны ждали еще весной 2021 года. Однако из-за пандемии коронавируса он появляется только теперь с неизменным Кианой Ривзом в главной роли и анонсом, что ныне создатели уже работают над лентой "Джон Уик 5".

Динамический боевик режиссера Чада Стахельски о бывшем наемном убийце, образ которого олицетворяет Киану Ривз, называют в перечне самых ожидаемых кинопремьер этого года. И не только потому, что предыдущие три части фильма получили одобрительную критику и коммерческий успех, собрав вместе в прокате более $587 млн., а и потому, что Киану Ривз принадлежит к редким актерам, которые готовясь к роли, упорно тренируются, что немало добавляет к успеху лент, в которых снимаются.

Итак, что пишут в анонсе фильма? "Джон Уик находит способ одолеть преступную организацию "Высокий Стол". Однако, прежде чем обрести свободу, Уик должен столкнуться с новым врагом, который имеет могущественных союзников во всем мире, и с силами, превращающими старых друзей во врагов".

Но есть еще одна вещь, о которой не сказать невозможно. Американская студия Lionsgate Motion Picture выпустила фильм "Джон Уик 4" также в официальный прокат в России, несмотря на то, что в прошлом году была среди мировых кинокомпаний - Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount и других, которые в ответ на неспровоцированное полномасштабное военное вторжение России в Украину отменили все свои премьеры фильмов в стране-террористе. С 24 февраля 2022 года это первый масштабный блокбастер на экранах окупантов. Министерство культуры и информационной политики уже резко высказалось на эту тему.

В ролях Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скашгорд, Хироюки Санада, Лоренс Фишберн, Рина Саваяма

"Подземелье и драконы: Честь воров"

В кинотеатрах с 30 марта

Підземелля та дракони: Честь злодіїв

Замечательный развлекательный фильм для всей семьи режиссера Джона Фрэнсиса Дэйли по мотивам Dungeons & Dragons - едва ли не самой популярной настольной игры в мире. Перекликаясь с отдельными кинохитами в фэнтезиозном жанре прошлых лет, лента привлекает как зрелищностью и приключенческим сюжетом, так и юмором и сильным актерским составом.

"Действуя в паре Эджин (Крис Пайн) и Хольга (Мишель Родригес) похитили одну уникальную вещь. Тогда они не понимали, что это может открыть путь невиданному злу. Чтобы не допустить бед, они должны вернуть артефакт на место. Придется собирать целую команду. Только объединив усилия, они смогут предотвратить апокалипсис, начало которого непроизвольно спровоцировали".

В главных ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Хью Грант, Реге-Жан Пейдж, Джастис Смит, София Лиллис

"Загадочное убийство 2"

С 31 марта на Netflix

Загадкове вбивство 2

Криминальная, мелодраматическая и веселая лента режиссера Джереми Гарелика, являющаяся продолжением фильма "Загадочное убийство" 2019 года, удержавшая  как детективную интригу, так и уровень юмора. Недаром получил ряд наград.

На этот раз эксцентричная парочка Ник и Одри Спиц открывают собственное детективное агентство. Впрочем, их бизнес переживает нелучшие времена. Но когда их друга-миллиардера похищают со своей свадьбы, детективы берутся за грандиозное расследование.

В ролях: Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон и Марк Строн

"Сила"

С 31 марта на Amazon Prime Video

Сила

Научно-фантастический сериал, снятый по одноименной книге Наоми Алдерман, ставшей бестселлером New York Times и признанной в 2017 году одной из лучших книг года по версии New York Times Book Review.

По сюжету девочки-подростки в разных частях мира получают неожиданные, но угрожающие сверхъестественные силы и, соответственно, власть. Теперь они способны управлять электричеством, высвобождая его из собственных рук. И эти сверхвозможности, которые могут как спасать, так и убивать, дарят опьяняющее ощущение всемогущей власти, справиться с которым могут далеко не все. Чем завершится такой эксперимент – ответ в сериале.

Пока киноведы говорят о том, что такая особая и интересная концепция "Силы" снова может обеспечить для Amazon Prime заметный успех.

"Поймать Кайдаша"

С 29 марта на Netflix

Спіймати Kайдаша

Украинский 12-серийный телесериал, основанный на повести Ивана Нечуя Левицкого "Кайдашева семья", теперь можно найти и на американской стриминговой платформе Netflix. Попытка сценаристки и исполнительного продюсера проекта Наталки Ворожбит адаптировать события XIX ст. под современные реалии (а действо разворачивается хронологически с 2005 по 2014 год уже во времена независимой Украины) оказалась действительно удачной и отечественным зрителям реально понравилась.

В 2021 году сериал "Поймать Кайдаша" получил "Золотую дзыгу" за лучший игровой сериал.

В главных ролях Виктор Жданов, Ирина Мак, Тарас Цымбалюк, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Дарья Федина, Юлия Врублевская

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