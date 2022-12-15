Мокрый снег с переходом в дождь и порывы ветра. Прогноз погоды на 16 декабря от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу в Украине прогнозируют мокрый снег, переходящий в дождь из-за потепления, а также местами сильные порывы ветра
Об этом информирует синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко .
Завтра, 16 декабря, очередной циклон Erdmute вновь будет влиять своими атмосферными фронтами на погоду западных и северных областей Украины, а также распространит свое влияние на Виннитчину.
Специалист пишет, поэтому в пятницу в этих регионах ожидается мокрый снег с переходом в дождь, потому что потеплеет, порывы ветра к штормовым, опять усложнение ситуации на дорогах.
На Юге Украины, в восточных областях и большинстве центральных осадков существенных не предполагается.
Температура воздуха завтра в течение дня ожидается 0 – +4 градуса, на юге +5 – +9, в Крыму до +12 градусов. Разве что по северу Украины будут прогуливаться небольшие "минусы".
"Киевляне! Надо еще потерпеть это мокрое, хотя и красивое, "безобразие" завтра и послезавтра", - пишет Диденко.
С воскресенья-понедельника осадки притихнут, однако вместе с похолоданием. К вторникам морозы усилятся и ночью даже возможно до -12 -17 градусов, но и это кратковременно, со среды снова столбики термометров поднимутся.
А пока 16 декабря ожидается мокрый снег с переходом в дождь. В течение дня пятницы будет 0 – +2 градуса.
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