Мокрый снег, мороз и гололедица: какой будет погода 24 ноября
В Украине 24 ноября будет холодно. Также ожидается туман, снег и гололедица на дорогах
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Украине 24 ноября переменная облачность. Ночью и утром в южных областях местами туман.
Ветер будет преимущественно западный, 7-12 м/с.
В западных областях днем ожидаются +3°C…+5°C, ночью -1°C…-3°C. Ночью местами мокрый снег.
На севере Украины днем ожидается от -1°C до +5°C, а ночью -1°C.
-7°C. Также ночью местами мокрый снег.
В восточных областях днем столбики термометра будут колебаться в пределах от -1°C до +2°C, ночью -4°C…-9°C. Без осадков.
На юге Украины температура воздуха будет днем составлять +1°C…+7°C, а ночью от 0°C до -6°C. Осадков не прогнозируется.
В центральных областях днем до +1°C…+6°C, ночью от 0°C до -5°C. Местами с мокрым снегом в ночное время.
В Киеве 24 ноября переменная облачность. Ночью небольшой мокрый снег, по области на дорогах местами гололедица, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура по Киеву ночью около 0°C, днем +2°C…+4°C; по области ночью от +1°C тепла до -3°C, днем +1°C…+6°C.
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