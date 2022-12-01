Мокрый снег или дождь, сильный ветер и умеренно холодно: прогноз на 2 декабря от Натальи Диденко
2 декабря мощный антициклон будет определять сухую погоду по всей Украине, только на Одесчине, на юге Крыма и в Винницкой области пройдут или мокрый снег, или дождь - будет зависеть от температуры
Об этом пишет синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
В пятницу будет холодно. В ближайшую ночь температура воздуха составит -1...-6 градусов, в северной части Украины кое-где -5...-9 градусов. Завтра днем предполагается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на крайнем юге +2...+7 градусов.
Сильный ветер уже несколько дней удерживается в восточных областях и на юго-востоке Украины – и завтра там штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.
2 декабря в Киеве осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ожидаются порывы ветра до 6-10 метров в секунду.
В ближайшую ночь в столице -5...-7 градусов, завтра днем 0...-2 градуса.
"Компромиссы с голыми лодыжками, голой шеей и коротенькими курточками уже следует завершать в сторону определяющих более длинных и более толстых пуховиков, шапок, термокальсон и перчаток", - добавила синоптик.
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