Об этом пишет синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В пятницу будет холодно. В ближайшую ночь температура воздуха составит -1...-6 градусов, в северной части Украины кое-где -5...-9 градусов. Завтра днем предполагается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на крайнем юге +2...+7 градусов.

Сильный ветер уже несколько дней удерживается в восточных областях и на юго-востоке Украины – и завтра там штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

2 декабря в Киеве осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Ожидаются порывы ветра до 6-10 метров в секунду.

В ближайшую ночь в столице -5...-7 градусов, завтра днем 0...-2 градуса.

"Компромиссы с голыми лодыжками, голой шеей и коротенькими курточками уже следует завершать в сторону определяющих более длинных и более толстых пуховиков, шапок, термокальсон и перчаток", - добавила синоптик.