Мокрый снег и дожди: какую погоду ожидать 7 декабря

Об этом сообщают в Укргидрометцентре .



Жителям всех областей Украины следует ожидать дождей. На западе и севере выпадет мокрый снег.



В центральных регионах температура воздуха будет +1...+9°C.



На Западе синоптики обещают -1...+2°C.



На Севере температура воздуха будет колебаться в промежутке от 0°C до +4°C.



В восточной части Украины ожидается +7°C...+10°C



На юге температура воздуха составит +10°C...+12°C.



В Киеве 6 декабря пройдет мокрый снег. Синоптики прогнозируют +1...+3°C.

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