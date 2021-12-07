Мокрый снег и дожди: какую погоду ожидать 7 декабря
7 декабря во все регионы Украины придут осадки, температура воздуха поднимется до +12°C
Об этом сообщают в Укргидрометцентре .
Жителям всех областей Украины следует ожидать дождей. На западе и севере выпадет мокрый снег.
В центральных регионах температура воздуха будет +1...+9°C.
На Западе синоптики обещают -1...+2°C.
На Севере температура воздуха будет колебаться в промежутке от 0°C до +4°C.
В восточной части Украины ожидается +7°C...+10°C
На юге температура воздуха составит +10°C...+12°C.
В Киеве 6 декабря пройдет мокрый снег. Синоптики прогнозируют +1...+3°C.
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