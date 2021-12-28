Мокрый снег, гололедица, метели: ГСЧС предупредила о погодных осложнениях по всей территории Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .



"В южных, ночью и Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем и в центральных и восточных областях значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см), налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.



Кроме того, чрезвычайники предупредили о мокром снеге, дожде и гололеде на юге страны, а днем - и в центральных областях.



Также в Украине, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы, гололедица на дорогах (I уровень опасности, желтый).



"Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - отметили в ГСЧС.



В горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей 28 декабря из-за снегопадов ожидается значительная снеговластная опасность (III уровень).

Напомним, ранее синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко предупредила о сильных снегопадах, дожде и морозе 28 декабря.