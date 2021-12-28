Мокрый снег, гололедица, метели: ГСЧС предупредила о погодных осложнениях по всей территории Украины
Во вторник, 28 декабря, в результате выхода активного циклона по всей территории Украины ожидается усложнение погодных условий
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС .
"В южных, ночью и Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, днем и в центральных и восточных областях значительные осадки в виде снега и мокрого снега (прирост снежного покрова 10-20 см), налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.
Кроме того, чрезвычайники предупредили о мокром снеге, дожде и гололеде на юге страны, а днем - и в центральных областях.
Также в Украине, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы, гололедица на дорогах (I уровень опасности, желтый).
"Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - отметили в ГСЧС.
В горах Ивано-Франковской и на высокогорье восточной части Закарпатской областей 28 декабря из-за снегопадов ожидается значительная снеговластная опасность (III уровень).
- Напомним, ранее синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко предупредила о сильных снегопадах, дожде и морозе 28 декабря.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.35
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное