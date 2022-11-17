Мокрый снег, гололедица и низкая температура воздуха: прогноз на 18 ноября от Натальи Диденко

Об этом информирует в телеграмме синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко .

18 ноября холодная погода будет доминировать повсюду в Украине. В течение дня ожидается от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Сырая погода и низкая температура воздуха обусловят местами на дорогах гололедицу.

Мокрый снег будет выпадать в ближайшую ночь на Востоке и во многих центральных областях Украины.

Днем мокрый снег ожидается в западных областях, вечером дойдет до Житомирщины и Киевщины.

В Киеве в пятницу будет преимущественно облачно, небольшой мокрый снег вероятный к вечеру. Температура воздуха 0,-1 градус.

В субботу в Украину надвигается очередной циклон, поэтому будет еще больше снега, на Востоке и на юге - дождя - с сильным ветром.

"Следует отметить, что сейчас наблюдается классическая синоптическая ситуация, когда на юго-западе Европы формируются циклоны и они сериями перемещаются через нашу территорию. Каждый следующий циклон – по теории – перемещается немного южнее. Завтра – небольшая пауза между циклонами", – добавила синоптик.

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