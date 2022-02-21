"Мокрый снег, дождь и +16°C": синоптик Наталья Диденко о погоде 22 февраля

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко .

В ближайшую ночь и завтра, 22 февраля, утром дожди, возможно временами с мокрым снегом, вероятнее на Западе и Севере, днем местами небольшие осадки - также еще и в Центре.А к вечеру дождь (преимущественно) пройдет в южной части и в восточных областях.Температура воздуха точно напомнит о весне: в течение дня предполагается +5...+11℃, на юге +10...+14℃, в Крыму возможно даже до +16℃.В Киеве 22 февраля местами небольшой дождь, будет преобладать тёплая погода, днем до +9℃.В среду-четверг, 23-24 февраля, в Украине ожидается небольшое похолодание, точнее, ослабление немного забежавших вперед градусов. Однако в выходные, 26-27 февраля, снова столбики термометров поднимутся вверх.