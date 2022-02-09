Мокрый снег, дождь и +12°C: синоптик Наталка Диденко о погоде на 10 февраля

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.



Температура воздуха в Украине составит +5...+10°C. На Западе и Юге она достигнет +12°C. На востоке на северо-востоке температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+5°C.



С юго-запада и запада ожидается умеренный, местами сильный (кроме южной части) ветер.



В ночь на 10 февраля мокрый снег и дождь возможны в западной и северной частях Украины, а днем - в восточной. На остальной территории существенных осадков синоптик не прогнозирует.



В Киеве 10 февраля будет тепло: ночью - 0...+3°C, днем - +7°C. Ночью синоптик обещает небольшие осадки, а днем будет преимущественно сухая погода и порывистый ветер.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb