Мокрый снег, дождь и +12°C: синоптик Наталка Диденко о погоде на 10 февраля
10 февраля в Украине будут теплая погода, порывистый ветер, дождь и мокрый снег
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в Украине составит +5...+10°C. На Западе и Юге она достигнет +12°C. На востоке на северо-востоке температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+5°C.
С юго-запада и запада ожидается умеренный, местами сильный (кроме южной части) ветер.
В ночь на 10 февраля мокрый снег и дождь возможны в западной и северной частях Украины, а днем - в восточной. На остальной территории существенных осадков синоптик не прогнозирует.
В Киеве 10 февраля будет тепло: ночью - 0...+3°C, днем - +7°C. Ночью синоптик обещает небольшие осадки, а днем будет преимущественно сухая погода и порывистый ветер.
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