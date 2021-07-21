МОК выбрал столицу летних Олимпийских игр 2032 года
Хозяином летних Олимпийских игр 2032 избран австралийский город Брисбен
Об этом сообщает Inside the Games .
Сегодня МОК (Международный олимпийский комитет) объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году пройдут в Брисбене (Австралия). Такое решение было принято на сессии МОК в Токио (Япония).
Летняя Олимпиада состоится в Австралии в третий раз. В 1956 году Игры проходили в Мельбурне, а в 2000 году - в Сиднее.
В 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция), в 2028 году - в Лос-Анджелесе (США).
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Напомним, 20 июля МОК дополнил девиз Олимпийских игр "Быстрее, выше, сильнее" словом "вместе".
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