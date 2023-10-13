МОК включил в программу Олимпиады 6 новых видов спорта
МОК включил в программу летних Олимпийских игр -2028 в Лос-Анджелесе бейсбол, софтбол, крикет, лакрос, сквош и флаг-футбол
Об этом сообщает Международный олимпийский комитет.
МОК принял решение 13 октября на сессии в Мумбаи (Индия). Бейсбол, софтбол, крикет и лакросс вернутся в программу Игр, сквош и флаг-футбол в ней дебютируют.
Соревнования по бейсболу состоятся на Олимпиаде в седьмой раз в истории. Софтбол ранее был представлен на Играх-2020 в Токио. Лакросс на ОИ будет представлен впервые с 1948 года, а крикет - с 1900. Флаг-футбол и сквош дебютируют на Олимпиаде.
Летние Игры в 2028 году состоятся в Лос-Анджелесе, а Олимпиаду-2024 будет принимать Париж.
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12 октября МОК приостановил членство олимпийского комитета России из-за включения в его состав региональных подразделений с временно оккупированных территорий Украины.
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