МОК включил в программу Олимпиады 6 новых видов спорта

Об этом сообщает Международный олимпийский комитет.

МОК принял решение 13 октября на сессии в Мумбаи (Индия). Бейсбол, софтбол, крикет и лакросс вернутся в программу Игр, сквош и флаг-футбол в ней дебютируют.

Соревнования по бейсболу состоятся на Олимпиаде в седьмой раз в истории. Софтбол ранее был представлен на Играх-2020 в Токио. Лакросс на ОИ будет представлен впервые с 1948 года, а крикет - с 1900. Флаг-футбол и сквош дебютируют на Олимпиаде.

Летние Игры в 2028 году состоятся в Лос-Анджелесе, а Олимпиаду-2024 будет принимать Париж.