Об этом сообщает Укринформ.

Официальное решение о допуске России и Беларуси могут быть приняты уже сегодня, 28 марта.

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК страны Вадим Гутцайт, 27 марта принявший участие в консультационном совещании президента МОК с президентами НОКов мира, в своем заявлении акцентировал внимание на важности соблюдения положений Олимпийской хартии, а также призвал всех оставить в силе рекомендацию Исполкома МОК от 28 февраля 2022 г. об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях.