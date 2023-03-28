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МОК уже сегодня может допустить атлетов из РФ и Белоруссии к Олимпиаде

28 мартa, 2023 вторник
00:58
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) готовится принять решение о допуске атлетов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям и летней Олимпиаде-2024

Об этом сообщает Укринформ.

Официальное решение о допуске России и Беларуси могут быть приняты уже сегодня, 28 марта.

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК страны Вадим Гутцайт, 27 марта принявший участие в консультационном совещании президента МОК с президентами НОКов мира, в своем заявлении акцентировал внимание на важности соблюдения положений Олимпийской хартии, а также призвал всех оставить в силе рекомендацию Исполкома МОК от 28 февраля 2022 г. об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в международных спортивных соревнованиях.

  • 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
  • В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
  • 9 февраля Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии , а недопуск к соревнованиям россиян и белорусов назвал дискриминацией.
  • 20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны .
  • 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр.

Олимпиада
санкции против России
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