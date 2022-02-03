МОК убрал бокс из программы Олимпийских игр

Об этом сообщает BBC.

Сегодня в Пекине МОК (Международный олимпийский комитет) утвердил программу по 28 видам спорта, попавшим в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

В предварительную программу соревнований не попали бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье. Однако эти виды спорта могут добавить в расписание в следующем году, если международные федерации продемонстрируют, что избавились от проблем в своих видах.

В частности, Международной ассоциации любительского бокса следует доказать, что она решила проблемы, связанные с честностью судейства и работы рефери. В сентябре независимое расследование показало, что на Олимпийских играх - 2016 действовала система, позволяющая официальным лицам манипулировать результатами боксерских поединков.

Тяжелая атлетика должна решить вопрос допинга, а современное пятиборье - заменить дисциплину по конному спорту конкур и повысить привлекательность вида спорта для молодежи.

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