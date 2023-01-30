МОК предлагает РФ трибуну для рекламы геноцида и поощряет убийства, - Подоляк об участии россиян в Олимпиаде-2024
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины
Об этом Подоляк написал в twitter .
По его словам, инициатива президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в Париже является поощрением дальнейших преступлений РФ в Украине.
"МОК – промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, покупающие олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, пан Бах?" – спросил Подоляк.
- 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.53Продажа 43.5
- Актуальное
- Важное