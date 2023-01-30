Об этом Подоляк написал в twitter .

По его словам, инициатива президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 в Париже является поощрением дальнейших преступлений РФ в Украине.

"МОК – промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, покупающие олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, пан Бах?" – спросил Подоляк.

27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

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