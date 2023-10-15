МОК планирует создать Олимпийские игры по киберспорту

Об этом он сказал на открытии 141-й сессии МОК в Мумбаи.

"Я попросил нашу новую комиссию по киберспорту изучить возможности создания Олимпийских игр по киберспорту", - сказал Бах.

Президент МОК отметил, что во всем мире в киберспорт и игры играют три миллиарда человек, а более 500 млн из них интересуются именно киберспортом.

"Что самое важное для нас: большинство из них моложе 34 лет", - добавил Бах.

Он рассказал, что МОК занимается вопросом киберспорта с 2018 года.

"Мы выбрали подход, который позволит нам быть активными в киберспортивном пространстве, оставаясь верными ценностям, которыми мы руководствовались более века. Что касается киберспорта, наши ценности являются и остаются красной линией, которую мы не переступим. Наша кристально четкая позиция завоевывает все большее уважение среди киберспортивное сообщество. Один из ведущих издателей даже адаптировал свою популярную игру, чтобы полностью соответствовать нашим олимпийским ценностям – чтобы игроки стреляли по мишеням, а не по людям", – подчеркнул президент МОК.

Первым взаимодействием МОК с киберспортивным сообществом стала организация Esports Forum в 2018 году в Лозанне, после чего была создана Группа по связям с киберспортом. В 2021 году МОК разработал олимпийскую виртуальную серию – это был первый пилотный проект МОК в киберспорте.

"Опираясь на опыт этой Олимпийской виртуальной серии, мы запустили Олимпийскую неделю киберспорта в Сингапуре в начале этого года. В Сингапуре мы увидели доказательство того, что наш комплексный подход работает. Мы успешно объединили олимпийское и киберспортивное сообщества", - объясняет Бах.

Томас Бах также затронул тему искусственного интеллекта и отметил, что дальнейший успех спорта будет зависеть от того, как мир относится к "ускоренному развитию цифровых технологий".

"Младшее поколение имеет совершенно новый образ мышления. Сейчас они живут цифровой жизнью. Мы не должны игнорировать их мнения, если не хотим поставить под угрозу свое будущее. Мы должны дать им возможность руководить нами своим молодым мышлением", - добавил глава МОК.

Он отметил, что МОК уже создал рабочую группу экспертов по искусственному интеллекту.

"Сегодня спорт должен конкурировать за время и внимание молодежи. Поэтому мы должны достучаться до молодежи, которая находится в этом цифровом мире"