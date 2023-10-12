МОК отстранил олимпийский комитет РФ из-за включения региональных комитетов ВОТ Украины
Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских органов из оккупированных территорий Украины
Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице МОК в соцсети X.
В начале октября ОКР принял в состав региональные олимпийские комитеты так называемых ДНР и ЛНР, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Глава НОК Украины Вадим Гутцайт в ответ обратился в МОК с осуждением действий ОКР, а также сообщил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение исполнительного комитета 15-17 октября.
Еще перед заседанием Исполнительного комитета МОК в организации было принято решение об отстранении Олимпийского комитета России. Причину такого решения объяснили нарушением ОКС олимпийской хартии в контексте территориальной целостности Украины.
МОК определил для Олимпийского комитета России бессрочное отстранение до первого уведомления. А также указал возможные последствия такого решения:
- Невозможность выполнения ОКС функций национального олимпийского комитета и получения финансирования от Олимпийского движения.
- МОК оставляет за собой право определить возможность участия "нейтральных" спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх 2024 и 2026 годов в соответствии с рекомендациями организации от 28 марта 2023 года.
Несмотря на рекомендации по возвращению к соревнованиям, МОК до сих пор не принял окончательного решения о будущем спортсменов из России и Беларуси на Олимпийских играх в Париже, пишет "Общественное. Спорт". Соответствующий вопрос может быть рассмотрен именно на заседании Исполнительного комитета 15-17 октября.
- 30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Беларуси.
- 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало новый приказ , позволяющий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе.
- В августе Гутцайт заявил, что Украина выступит на Олимпиаде-2024 даже при участии в Играх россиян и белорусов в нейтральном статусе.
- В сентябре президент МОК Томас Бах заявил, что россияне и белорусы смогут принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при условии, что не имеют связи с армиями своих стран и не поддерживают войну РФ против Украины.
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что российскому флагу нет места на Олимпийских играх в Париже, пока Россия совершает военные преступления в Украине.
- 6 октября министр спорта Украины Вадим Гутцайт призвал МОК принять санкции в отношении олимпийского комитета РФ за признание им "организаций" по ВТО Украины.
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