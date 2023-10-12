МОК отстранил олимпийский комитет РФ из-за включения региональных комитетов ВОТ Украины

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице МОК в соцсети X.

В начале октября ОКР принял в состав региональные олимпийские комитеты так называемых ДНР и ЛНР, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Глава НОК Украины Вадим Гутцайт в ответ обратился в МОК с осуждением действий ОКР, а также сообщил, что этот вопрос будет вынесен на обсуждение исполнительного комитета 15-17 октября.

Еще перед заседанием Исполнительного комитета МОК в организации было принято решение об отстранении Олимпийского комитета России. Причину такого решения объяснили нарушением ОКС олимпийской хартии в контексте территориальной целостности Украины.

МОК определил для Олимпийского комитета России бессрочное отстранение до первого уведомления. А также указал возможные последствия такого решения:

Невозможность выполнения ОКС функций национального олимпийского комитета и получения финансирования от Олимпийского движения.

МОК оставляет за собой право определить возможность участия "нейтральных" спортсменов с российским паспортом на Олимпийских играх 2024 и 2026 годов в соответствии с рекомендациями организации от 28 марта 2023 года.

Несмотря на рекомендации по возвращению к соревнованиям, МОК до сих пор не принял окончательного решения о будущем спортсменов из России и Беларуси на Олимпийских играх в Париже, пишет "Общественное. Спорт". Соответствующий вопрос может быть рассмотрен именно на заседании Исполнительного комитета 15-17 октября.