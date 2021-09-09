МОК отстранил КНДР от участия в Олимпиаде-2022
Международный олимпийский комитет отстранил КНДР от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине
Об этом сообщает официальный сайт МОК .
Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 за отказ от выступления на Олимпиаде-2020.
Власти КНДР не пустили свою команду в Токио, якобы из-за проблем с распространением COVID-19. Глава МОК Томас Бах заявил, что таким образом руководство страны нарушило Олимпийскую хартию, которая требует обеспечить участие спортсменов в Играх.
НОК КНДР был единственным из всех членов МОК, не представленных в Токио-2020. В Пекине-2022 спортсмены из КНДР смогут выступить только под нейтральным флагом. Напомним, что на прошлых зимних Играх в Пхенчхане представители КНДР прошли на церемонии открытия единой колонной со сборной Южной Кореи, а также выставили совместную команду в женском хоккее.
- Напомним, в апреле 2021 власти КНДР приняла решение не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.66
Покупка 26.66Продажа 26.89
-
EUR
Покупка 31.43Продажа 31.81
- Актуальное
- Важное