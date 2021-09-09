МОК отстранил КНДР от участия в Олимпиаде-2022

Об этом сообщает официальный сайт МОК .

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Национальный олимпийский комитет КНДР до конца 2022 за отказ от выступления на Олимпиаде-2020.

Власти КНДР не пустили свою команду в Токио, якобы из-за проблем с распространением COVID-19. Глава МОК Томас Бах заявил, что таким образом руководство страны нарушило Олимпийскую хартию, которая требует обеспечить участие спортсменов в Играх.

НОК КНДР был единственным из всех членов МОК, не представленных в Токио-2020. В Пекине-2022 спортсмены из КНДР смогут выступить только под нейтральным флагом. Напомним, что на прошлых зимних Играх в Пхенчхане представители КНДР прошли на церемонии открытия единой колонной со сборной Южной Кореи, а также выставили совместную команду в женском хоккее.