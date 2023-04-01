МОК осудил решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов
МОК осудил решение об отказе украинских спортсменов участвовать в соревнованиях с участием россиян и белорусов
Об этом говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета, который обнародовал Reuters, сообщает indianexpress.com .
В МОК заявили, что в случае выполнения решения украинского правительства о бойкоте соревнований, в которых принимают участие россияне и белорусы, якобы пострадают именно спортсмены из Украины.
"Если такое решение будет реализовано, это лишь повредит сообществу украинских спортсменов и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так резко осудил", – говорится в заявлении организации.
В МОК также добавили, что правительства не имеют права принимать решение о бойкоте спортивных соревнований.
"МОК всегда утверждал, что правительства не решают, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях", – напомнили в МОК.
Там также настаивают, что на Олимпиадах якобы постоянно соревнуются друг с другом атлеты из стран, находящихся в состоянии войн.
"Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели почти на всех Олимпиадах соревновавшихся друг с другом спортсменов, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта", - отметили в МОК.
- 30 марта Кабмин принял решение, что Украина будет бойкотировать соревнования , на которых выступят спортсмены из РФ или Беларуси.
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