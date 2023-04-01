Об этом говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета, который обнародовал Reuters, сообщает indianexpress.com .

В МОК заявили, что в случае выполнения решения украинского правительства о бойкоте соревнований, в которых принимают участие россияне и белорусы, якобы пострадают именно спортсмены из Украины.

"Если такое решение будет реализовано, это лишь повредит сообществу украинских спортсменов и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так резко осудил", – говорится в заявлении организации.

В МОК также добавили, что правительства не имеют права принимать решение о бойкоте спортивных соревнований.

"МОК всегда утверждал, что правительства не решают, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях", – напомнили в МОК.

Там также настаивают, что на Олимпиадах якобы постоянно соревнуются друг с другом атлеты из стран, находящихся в состоянии войн.

"Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели почти на всех Олимпиадах соревновавшихся друг с другом спортсменов, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта", - отметили в МОК.