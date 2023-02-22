МОК обнародовал противоречивое заявление к годовщине вторжения РФ в Украину

Заявление обнародовано на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

В МОК напомнили, что осуждают войну и ввели санкции против спортсменов из России и Беларуси, которая помогла РФ в полномасштабном вторжении.

"24 февраля 2023 года исполняется год, как Россия при поддержке Беларуси вторглась в Украину. Год жестокой войны, человеческих страданий, убийств и разрушений. Мы глубоко сочувствуем украинскому народу в этой жестокой войне, боль и страдания которого невозможно представить. В эту мрачную вещь движение присоединяется к призывам к миру и готово внести свой скромный вклад в любые усилия по развитию мира", - говорится в заявлении.

В МОК добавили, что втрое увеличил Фонд солидарности с Украиной, из которого украинские спортсмены получают средства через Национальный олимпийский комитет.

В то же время, в заявлении МОК содержится тезис, свидетельствующий о том, что организация не отказалась от идеи вернуть россиян и белорусов в международный спорт в нейтральном статусе.

"Нашей миссией всегда было способствовать миру через спорт. МОК остается преданным этой миссии объединить весь мир в мирной борьбе по сей день. Последние примеры таких мирных соревнований включают спортсменов из Южной и Северной Кореи, Израиля и Палестины, Армении и Азербайджана и многие другие. время Олимпийских игр спортсмены из 206 разных стран мирно живут вместе в олимпийской деревне. Усилия по развитию мира нуждаются в диалоге", - написали в МОК.

Там выразили убеждение, что соревнования со спортсменами, уважающими олимпийскую хартию, "могут служить катализатором диалога, который всегда является первым шагом к достижению мира".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".

9 февраля Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии, а недопуск к соревнованиям россиян и белорусов назвал дискриминацией.

20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны .

21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр.