МОК никогда не признавал аннексию Крыма, – президент Бах

Об этом сообщает официальный ютуб-канал МОК.

Бах объяснил, почему деятельность ОКР (Олимпийского комитета России) не была приостановлена после аннексии Крыма.

"Там упоминался Крым, они сравнивали эту ситуацию с той. Но такое сравнение не может быть проведено, потому что МОК никогда не признавал аннексию Крыма. Они спросили, почему мы не наложили на них санкции раньше, но мы не признавали аннексию Крыма. У нас не было времени в 2016 году, когда этот вопрос встал, и не было проблем с национальностью спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро", – сказал президент МОК Томас Бах.