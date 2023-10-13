МОК никогда не признавал аннексию Крыма, – президент Бах
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что организация никогда не признавала аннексию Крыма
Об этом сообщает официальный ютуб-канал МОК.
Бах объяснил, почему деятельность ОКР (Олимпийского комитета России) не была приостановлена после аннексии Крыма.
"Там упоминался Крым, они сравнивали эту ситуацию с той. Но такое сравнение не может быть проведено, потому что МОК никогда не признавал аннексию Крыма. Они спросили, почему мы не наложили на них санкции раньше, но мы не признавали аннексию Крыма. У нас не было времени в 2016 году, когда этот вопрос встал, и не было проблем с национальностью спортсменов на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро", – сказал президент МОК Томас Бах.
- 12 октября Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских органов с оккупированных территорий Украины.
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